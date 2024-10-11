الكويت تُحبط إدخال 51 كيلوغرامًا من المواد المخدرة إلى البلاد

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط 51 كيلوغرامًا من المواد المخدرة، حاول شخصان تهريبها إلى البلاد عبر المياه الإقليمية.
وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، قالت وزارة الداخلية الكويتية: "تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من إحباط محاولة تهريب (51) كيلوغرامًا من المواد المخدرة، حاول شخصان إدخالها إلى البلاد، وتُقدر قيمتها السوقية بنحو (150) ألف دينار كويتي".
وأضافت: "وردت معلومات دقيقة حول محاولة تهريب تلك المواد عبر المياه الإقليمية؛ وبناء عليه تم تشكيل فريق أمني مشترك من إدارة الأمن البحري وإدارة المكافحة المحلية؛ لمتابعة ورصد هذه التحركات. وبفضل الجهود الأمنية المكثفة، والتحريات الدقيقة، تم ضبط شخصَين متورطَين في محاولة تهريب المواد المخدرة بقصد ترويجها داخل البلاد. وتمت إحالة المتهمَين والمضبوطات إلى الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".