الكويت تُحبط إدخال 51 كيلوغرامًا من المواد المخدرة إلى البلاد

وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، قالت وزارة الداخلية الكويتية: "تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من إحباط محاولة تهريب (51) كيلوغرامًا من المواد المخدرة، حاول شخصان إدخالها إلى البلاد، وتُقدر قيمتها السوقية بنحو (150) ألف دينار كويتي".