3 سنوات على كارثة "مرفأ بيروت".. والجاني لازال غير معلوم!

وسرعان ما سقط "بيطار" في بحر الملاحقات القضائية، بعد أن حاصره المدعي عليهم بعشرات الدعاوى؛ ما أدى إلى إيقاف التحقيق في الكارثة، وتعطيل ملف البحث عن الجناة، ثم تحول الملف إلى ما أشبه أن يكون "مضاربة قضائية"، بعد أن حل اسم جديد في ملف الاتهام، وهو النائب العام التمييزي غسان عويدات، والذي رفض بدوره الاتهام وقرارات "بيطار"، وأصدر بحقه قرار بمنع السفر!