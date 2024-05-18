منتشرة على مواقع التواصل.. دراسة تُحَذر من "المعلومات المضللة" عن سرطان الجلد

- استخدم مستحضرًا واقيًا من الشمس على مدار السنة، مع الانتباه إلى أن المستحضرات الواقية من الشمس لا تقوم بحجز كل الأشعة فوق البنفسجية الضارة؛ خاصة الإشعاع الذي يمكن أن يؤدي إلى الورم الميلانيني؛ لكنها تلعب دورًا رئيسيًّا في برنامج الحماية الشاملة من أشعة الشمس.