بالفيديو.. تمساح يعيد جثة طفل لأهله ويُسلِّمها لفريق البحث والإنقاذ

وتم في وقت لاحق التعرف على جثة الطفل محمد زياد وجاية، البالغ من العمر 4 سنوات. ولم يتم العثور على أية إصابات أو جروح في جسد الطفل، باستثناء عضة في الظهر، كان على التمساح أن ينفذها لحمل الجثة من مياه النهر إلى القارب.