"أطفال عمالقة" يجتاحون تيك توك.. تحذيرات طبية من ظاهرة تخفي مخاطر صحية جسيمة

البروفيسور ديميتريوس سيساكوس، أستاذ التوليد في جامعة كلية لندن، أوضح أن المعايير القديمة لتحديد الوزن الطبيعي للمواليد لم تعد دقيقة، مشيرًا إلى أن نسبة المواليد الذين يولدون بأوزان زائدة تجاوزت 10%، وأن المشكلة لا ترتبط فقط بوزن الأم، بل قد تُصاب حتى النساء ذوات الوزن الطبيعي بسكري الحمل، ما يسبب تضخمًا غير متوازن للجنين، خاصة في منطقة البطن والكتفين.