"أطفال عمالقة" يجتاحون تيك توك.. تحذيرات طبية من ظاهرة تخفي مخاطر صحية جسيمة

اجتاحت منصة تيك توك مؤخرًا موجة جديدة من الفيديوهات تحت وسم #BigBaby، يظهر فيها آباء وأمهات وهم يستعرضون أطفالهم ذوي الأجسام الكبيرة والملامح الممتلئة، وسط تفاعل واسع وتعليقات تحتفي بـ"اللُطفاء أصحاب الخدود".
لكن خلف هذا التفاعل اللطيف، يحذر الأطباء من خطر طبي يُعرف باسم الماكروسوميا أو العملقة الجنينية، وهي حالة يُولد فيها الطفل بوزن يتجاوز 4 كيلوغرامات. ويشير تقرير نشره موقع سكاي نيوز عربية إلى أن هذه الظاهرة لم تعد نادرة، بل باتت مقلقة في ظل ارتفاع معدلات السمنة وسكري الحمل، الذي يُعد أحد أبرز أسباب تضخم حجم الجنين.
البروفيسور ديميتريوس سيساكوس، أستاذ التوليد في جامعة كلية لندن، أوضح أن المعايير القديمة لتحديد الوزن الطبيعي للمواليد لم تعد دقيقة، مشيرًا إلى أن نسبة المواليد الذين يولدون بأوزان زائدة تجاوزت 10%، وأن المشكلة لا ترتبط فقط بوزن الأم، بل قد تُصاب حتى النساء ذوات الوزن الطبيعي بسكري الحمل، ما يسبب تضخمًا غير متوازن للجنين، خاصة في منطقة البطن والكتفين.
الخبراء يميّزون بين نوعين من العملقة الجنينية: الأولى متناظرة حيث يكون طول الطفل ووزنه متناسبين وغالبًا ما تكون غير مقلقة، والثانية غير متناظرة حيث يكون محيط البطن والصدر كبيرًا مقارنةً بالطول، وغالبًا ما تنتج عن سكري الحمل غير المشخّص، وتترافق مع تراكم مفرط للدهون.
الدراسات أظهرت أن الأطفال الذين يولدون بهذا الشكل معرضون لاحقًا للإصابة بالسكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، والربو، كما أن الأمهات يواجهن خطر الإصابة بالسكري لاحقًا في حال لم يتم اكتشاف سكري الحمل مبكرًا.
الوقاية ممكنة كما يؤكد الأطباء، وتبدأ بتبني نمط حياة صحي أثناء الحمل. ويؤكد سيساكوس أن تغييرات بسيطة في الروتين مثل ممارسة الرياضة والانتباه للنظام الغذائي تقلل بشكل كبير من مخاطر سكري الحمل وتبعاته على الأم والطفل.
الطفرة الرقمية التي تظهر على تيك توك قد تبدو بريئة، لكنها تذكير مهم بأن بعض الظواهر اللطيفة على السطح قد تخفي خلفها تحديات طبية حقيقية تستحق الانتباه.