كثيرون سمعوا هذا التحذير.. هل يتسبّب الخروج بشعر مبلل في البرد بالإصابة بالمرض؟

وقد يكون بعض الأشخاص أكثر عُرضة للإصابة بالمرض في الشتاء، لكن ليس لأنهم يقضون الوقت في الخارج في البرد، حيث يؤكد خبراء أن "الأمر قد يكن عكس ذلك" في بعض الحالات.