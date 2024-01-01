زلزال اليابان يحرم أكثر من 36 ألف منزل من الكهرباء.. شدته 7.4 ريختر

أعلنت شركة "هوكوريكو للطاقة الكهربائية اليابانية"، اليوم الإثنين، أن أكثر من 36000 منزل تعاني انقطاع التيار الكهربائي، في أعقاب الزلزال الذي ضرب وسط البلاد وبلغت قوته 7.4 على مقياس ريختر.
وأبلغت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية عن حدوث زلازل قبالة ساحل إيشيكاوا والمقاطعات القريبة في وقت سابق من صباح اليوم الإثنين، وبلغت قوة أحدها الأولية 7.6 درجة.
وأصدرت الوكالة تحذيرًا من حدوث تسونامي كبير لإيشيكاوا، وتحذيرات من حدوث تسونامي منخفض المستوى لبقية الساحل الغربي لجزيرة هونشو.
ووفق "رويترز"، توقّع خبراء الأرصاد الجوية في اليابان حدوث تسونامي يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار على طول ساحل بحر اليابان بأكمله.
وبدأت أمواج تسونامي بالوصول، وأفاد خبراء الأرصاد الجوية بأنها بارتفاع يصل إلى 5 أمتار شُوهدت على الساحل الغربي لليابان.