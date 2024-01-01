زلزال اليابان يحرم أكثر من 36 ألف منزل من الكهرباء.. شدته 7.4 ريختر

أعلنت شركة "هوكوريكو للطاقة الكهربائية اليابانية"، اليوم الإثنين، أن أكثر من 36000 منزل تعاني انقطاع التيار الكهربائي، في أعقاب الزلزال الذي ضرب وسط البلاد وبلغت قوته 7.4 على مقياس ريختر.