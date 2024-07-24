شاهد.. فيديو "الحصان" الذي تسبب بإيقاف فارسة بريطانية وانسحابها من أولمبياد باريس

وكانت صحيفة "تلغراف" البريطانية قد أوضحت أن دوجاردان، البالغة من العمر 39 عامًا، انسحبت من المشاركة في أولمبياد باريس بعد وصول مقطع فيديو لاتحاد الفروسية الدولي، تظهر فيه الفارسة وهي تضرب سيقان فرسها بالسوط مرات عديدة أثناء جلسة تمرينات.