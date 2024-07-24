شاهد.. فيديو "الحصان" الذي تسبب بإيقاف فارسة بريطانية وانسحابها من أولمبياد باريس

أعلن الاتحاد الدولي للفروسية عن إيقاف الفارسة البريطانية، شارلوت دوجاردان، مؤقتًا لمدة 6 أشهر، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".
وكانت صحيفة "تلغراف" البريطانية قد أوضحت أن دوجاردان، البالغة من العمر 39 عامًا، انسحبت من المشاركة في أولمبياد باريس بعد وصول مقطع فيديو لاتحاد الفروسية الدولي، تظهر فيه الفارسة وهي تضرب سيقان فرسها بالسوط مرات عديدة أثناء جلسة تمرينات.
وقالت دوجاردان في مقطع مصور على تطبيق إنستغرام، إن اللقطات أظهرت أنها "ارتكبت خطأ خارجًا عن طبيعتها، ولا يعكس كيفية تدريب خيولها أو تدريب تلاميذها".
في المقابل، قال المحامي الهولندي ستيفان وينسينغ، الذي سلّط موكله مجهول الهوية الضوء على الواقعة: "ظهرت شارلوت في مقطع الفيديو وهي تحمل سوطًا كبيرًا وتضرب به الحصان كما يحصل للفيلة في عروض السيرك، لقد ضربته 24 مرة وبقسوة وعنف".
من جانبها، جددت منظمة حقوق الحيوان "بيتا" دعوتها لحظر فعاليات الفروسية من الألعاب الأولمبية.
وقالت "بيتا" في بيان، الأربعاء: "الرسالة الموجهة إلى اللجنة الأولمبية الدولية يجب أن تكون واضحة الآن، ومفادها إزالة فعاليات الفروسية من الألعاب الأولمبية".