16 يومًا من اللهيب.. إسبانيا تسجل أكثر فتراتها حرارة على الإطلاق

ووفقًا لما نقلته "سكاي نيوز عربية"، فقد شهدت البلاد 77 موجة حرّ منذ عام 1975، بينها 6 موجات فقط تخطّت فيها الحرارة المعدل الطبيعي بأكثر من 4 درجات، وسُجّلت خمس من هذه الموجات منذ عام 2019، ما يعكس تسارع ظاهرة الاحترار المناخي.