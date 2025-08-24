16 يومًا من اللهيب.. إسبانيا تسجل أكثر فتراتها حرارة على الإطلاق

شهدت إسبانيا موجة حرّ غير مسبوقة في أغسطس الجاري، وُصفت بأنها "الأكثر شدّة على الإطلاق" منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في البلاد، وفق ما أعلنته الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية الأحد.
واستمرت موجة الحرّ 16 يومًا، من 2 إلى 18 أغسطس، مسجلة درجات حرارة أعلى بـ4.6 درجات مئوية من المعدلات المعتادة المصاحبة لموجات الحرّ، متجاوزة بذلك موجة يوليو 2022، التي بلغ الفارق فيها 4.5 درجات فقط.
وأكدت الوكالة أن الفترة بين 8 و17 أغسطس تعدّ "الأكثر حرّا على الإطلاق في إسبانيا منذ عام 1950 على أقل تقدير".
ووفقًا لما نقلته "سكاي نيوز عربية"، فقد شهدت البلاد 77 موجة حرّ منذ عام 1975، بينها 6 موجات فقط تخطّت فيها الحرارة المعدل الطبيعي بأكثر من 4 درجات، وسُجّلت خمس من هذه الموجات منذ عام 2019، ما يعكس تسارع ظاهرة الاحترار المناخي.
ووفق تقديرات مركز الصحّة "كارلوس الثالث" (ISCIII)، فقد تُعزى نحو 1149 حالة وفاة إلى هذه الموجة، استنادًا إلى نظام "مومو" المعني برصد التباينات في معدلات الوفيات اليومية وربطها بالعوامل المناخية.
ورغم أن النظام لا يقدّم علاقة سببية مباشرة، إلا أن البيانات تُعدّ أفضل تقدير علمي لحجم تأثير موجات الحرّ على الوفيات.
كما ساهمت الموجة في تأجيج حرائق غابات هائلة التهمت أكثر من 400 ألف هكتار من الأراضي في إسبانيا والبرتغال، وأودت بحياة أربعة أشخاص في كلّ بلد.