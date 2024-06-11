تدهور وتحديات كبيرة.. دولة عربية تتصدّر التصنيف العالمي لـ"وفيات حوادث المرور"!

ويسلّط هذا الرقمُ الصادم الضوءَ على التحديات الكبيرة التي تواجهها ليبيا في مجال السلامة المرورية، ويعزى هذا الارتفاع المقلق في معدل الوفيات إلى عدة عوامل؛ منها تدهور البنية التحتية للطرق، والافتقار إلى صيانة المركبات، وضعف تطبيق قوانين المرور.