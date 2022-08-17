بعد 48 ساعة من حريق أبو سيفين.. حريق هائل يدمر كنيسة في جنوب مصر

بعد 48 ساعة فقط من حريق كنيسة أبو سيفين، نشب حريق هائل، ظهر الثلاثاء، في كنيسة الأنبا بيشوي بمدينة المنيا الجديدة جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أو خسائر بشرية حتى الآن.