بعد 48 ساعة من حريق أبو سيفين.. حريق هائل يدمر كنيسة في جنوب مصر

بعد 48 ساعة فقط من حريق كنيسة أبو سيفين، نشب حريق هائل، ظهر الثلاثاء، في كنيسة الأنبا بيشوي بمدينة المنيا الجديدة جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أو خسائر بشرية حتى الآن.
ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن الأنبا ديسقورس، أسقف كنيسة الأنبا بيشوي، أن الحريق دمّر محتويات الكنيسة بالكامل؛ مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات بشرية في الحادث.
وأضاف الأنبا ديسقورس، أن الكنيسة كانت مغلقة، يوم الثلاثاء، وفوجئوا باتصالات من الأهالي تُخطرهم بحريق فيها، وتم إخطار الحماية المدنية التي حضرت وسيطرت على الحريق.
وقال: إن "الكنيسة اتصَفِّت (دُمرت) بالكامل في الحريق، وغير معلوم سبب الحريق حتى الآن".
وأفاد مصدر أمني بأن شرطة النجدة تَلَقّت إخطارًا بنشوب حريق في كنيسة الأنبا بيشوي بمدينة المنيا الجديدة؛ مشيرًا إلى أنه تم الدفع بأكثر من 10 سيارات إطفاء للتعامل مع الحريق.
وأشار إلى أن الكنيسة تقع في منطقة جديدة وليس هناك تكدس للمباني حولها؛ مما سهّل مهمة قوات الدفاع المدني.
وأوضح أنه تم إخطار هيئة الإسعاف من أجل الدفع بسيارات الإسعاف للتعامل مع أية طوارئ؛ فضلًا عن إخطار النيابة العامة للتحقيق.
تجدر الإشارة إلى أن مصر شهدت الأحد حريقًا ضخمًا في كنيسة الشهيد أبو سيفين بمنطقة إمبابة بالجيزة، أودى بحياة 41 شخصًا فضلًا عن إصابة 14 آخرين.
كما وقع تماس كهربائي مساء الاثنين في كنيسة العذراء والأنبا موسى الأسود بمنطقة كرداسة في الجيزة، وتمت السيطرة عليه دون وقوع خسائر.