قذف حمم بارتفاع 2500 متر.. ثوران بركان رينكون ديلا فييخا في كوستاريكا

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن البركان الواقع في مقاطعة غواناكاستي ويبلغ ارتفاعه 1895 مترًا قذف حممًا بلغ ارتفاعها حوالى 2500 متر؛ مما أدى إلى سقوط مواد ساخنة خارج فوهة البركان؛ موضحةً أن خطورة البركان حاليًا من الدرجة الثانية على مقياس من أربع درجات؛ مما يعني نشاطًا زلزاليًّا كبيرًا وانفجارات صغيرة مع انبعاث كبير للغازات الحمضية؛ بحسب مرصد البراكين والزلازل في كوستاريكا.