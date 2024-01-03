الأطول منذ 7 عقود.. أطباء مستشفيات إنجلترا يبدأون إضراباً مدته 6 أيام

وأفادت النقابة بأنه عُرض على الأطباء المبتدئين زيادة أجور نسبتها 3 بالمائة إضافة إلى الزيادة بنسبة 8.8 بالمائة التي منحت لهم في وقت سابق هذا العام لكنها رفضت العرض نظراً لأن المبلغ سيقسّم بشكل غير منصف على الأطباء على مختلف درجاتهم وسيمثّل "خفضاً للأجور بالنسبة للعديد من الأطباء".