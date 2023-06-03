حول العالم في صورة: بكاء ودموع.. بعد حادث إطلاق النار على الحدود المصرية الإسرائيلية

ووفقًا للرواية الإسرائيلية للحادث التي تناقلتها المصادر الإسرائيلية، فإن منفذ العملية أطلق النار على أفراد حراسة فقتل مجندًا ومجندة، وعندما وصلت دورية عسكرية إسرائيلية إلى الموقع بعد انقطاع الاتصال معهما، أطلق المنفذ النار على الدورية مما أدى إلى إصابة جنود آخرين توفي أحدهم متأثرًا بجراحه.