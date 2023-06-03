حول العالم في صورة: بكاء ودموع.. بعد حادث إطلاق النار على الحدود المصرية الإسرائيلية

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "أسوشيتد برس"، نشاهد بكاء ودموع وحُرقة مجندتين إسرائيليتين عقب مصرع جنود إسرائيليين في واقعة إطلاق نار دموية على الحدود المصرية الإسرائيلية.
وأسفر الحادث الذي وقع فجر يوم السبت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين، وإصابة اثنين آخرين، فيما لقي فرد من قوات الأمن المصرية ربه خلال الحادث، وفقًا لوسائل إعلام محلية وعالمية.
وبحسب بيان للمتحدث العسكري المصري، فإن الحادث وقع خلال مطاردة أحد عناصر الأمن المصرية لعناصر تهريب المخدرات على خط الحدود الدولية، واجتيازه حاجز التأمين، وتبادله لإطلاق النيران مع العناصر الأمنية الإسرائيلية؛ ما أدى إلى الحادث.
ووفقًا للرواية الإسرائيلية للحادث التي تناقلتها المصادر الإسرائيلية، فإن منفذ العملية أطلق النار على أفراد حراسة فقتل مجندًا ومجندة، وعندما وصلت دورية عسكرية إسرائيلية إلى الموقع بعد انقطاع الاتصال معهما، أطلق المنفذ النار على الدورية مما أدى إلى إصابة جنود آخرين توفي أحدهم متأثرًا بجراحه.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت بأن اتصالات تجري بين مصر وإسرائيل لعقد اجتماع أمني عاجل، وتشكيل لجنة ثنائية لبحث ملابسات الحادث.