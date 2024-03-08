"المنيع": الإثنين المقبل غرة رمضان فلكياً.. والعيد سيكون الأربعاء ١٠ أبريل
أكّد عضو هيئة كِبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع؛ أن الإثنين المقبل غرة شهر رمضان المبارك فلكيًا، موضحًا أن الأربعاء ١٠ أبريل هو غرة شوال، مستعرضًا عدد أيام أشهر شعبان ورمضان وشوال، وأيام دخولها وخروجها.
وقال الشيخ المنيع: يدخل شهر شعبان يوم الأحد الموافق ١٤ /٢/ ٢٠٢٤م، وينتهي بيوم الأحد ٢٩ شعبان الموافق ١٠ /٣/ ٢٠٢٤م وعدد أيامه ٢٩ يومًا، وتفصيل ذلك أن شمس يوم السبت الموافق ٢٩ رجب تغرب في سماء مكة المكرّمة الساعة ٦:١٦ويغرب القمر بعدها الساعة ٦:٥٥.
وأضاف: الفرق بين غروب الشمس قبل القمر وغروب القمر بعدها تسع وثلاثون دقيقة، وولادة هلال شعبان يوم السبت الموافق ٢٩ رجب ١٤٤٥ صباحًا الساعة ١:٥٩، وذلك حسب التوقيت الفلكي حسب توقيت مكة المكرّمة".
وأردف: يدخل شهر رمضان يوم الإثنين الموافق ١١ /٣/ ٢٠٢٤م وينتهي بيوم الثلاثاء الموافق ٣٠ رمضان الذي يوافق ٩ /٤/ ٢٠٢٤م وعدد أيامه ثلاثون يومًا، وذلك أن شمس يوم الأحد الموافق ٢٩ شعبان تغرب الساعة ٦:٢٩ ويغرب القمر بعدها الساعة ٦:٤١".
وتابع "المنيع": الفرق بين غروب الشمس قبل القمر وغروب القمر بعد غروب الشمس اثنتا عشر دقيقة، وولادة هلال رمضان الساعة ١٢:٠٠من مساء يوم الأحد الموافق ٢٩ شعبان، حسب التوقيت الفلكي لمكة المكرّمة وبهذا البيان يكون يوم الإثنين الموافق ١١ /٣/ ٢٠٢٤م هو غرة شهر رمضان المبارك؛ بلغنا الله هذا الشهر ووفقنا فيه للعمل الصالح وقبوله".
وقال عضو هيئة كبار العلماء: يدخل شهر شوال يوم الإربعاء الموافق ١٠ /٤/ ٢٠٢٤م وهذا اليوم هو يوم عيد الفطر وعدد أيامه تسعة وعشرون يومًا، وتفصيل دخول هذا الشهر شوال وفق ما يلي: يولد شهر شوال الساعة٩:٢٠ من مساء يوم الإثنين الموافق ٢٩ رمضان وتغرب شمس هذا اليوم -يوم الاثنين- الساعة ٦:٣٨ويغرب القمر قبلها الساعة ٦:٢٦".
وأضاف: الفرق بين غروب القمر قبل الشمس وغروب الشمس بعد غروب القمر اثنتا عشرة دقيقة، وبهذا يكون يوم الثلاثاء مكملاً رمضان ثلاثين يومًا ويكون يوم الأربعاء هو يوم عيد الفطر وهو اليوم الموافق ١٠ /٤/ ٢٠٢٤م".