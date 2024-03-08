"المنيع": الإثنين المقبل غرة رمضان فلكياً.. والعيد سيكون الأربعاء ١٠ أبريل

وقال عضو هيئة كبار العلماء: يدخل شهر شوال يوم الإربعاء الموافق ١٠ /٤/ ٢٠٢٤م وهذا اليوم هو يوم عيد الفطر وعدد أيامه تسعة وعشرون يومًا، وتفصيل دخول هذا الشهر شوال وفق ما يلي: يولد شهر شوال الساعة٩:٢٠ من مساء يوم الإثنين الموافق ٢٩ رمضان وتغرب شمس هذا اليوم -يوم الاثنين- الساعة ٦:٣٨ويغرب القمر قبلها الساعة ٦:٢٦".