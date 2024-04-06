بفيديو صادم عُرض بالمحكمة.. وزير يواجه عقوبة السجن لـ 20 عاماً بعد موت زوجته

وأظهرت لقطاتٌ صادمة تمّ عرضها في قاعة المحكمة هذا الأسبوع، كوانديك بيشيمباييف؛ وزير الاقتصاد السابق، وهو يركل ويضرب بشكل متكرّر امرأة شابة نحيلة ترتدي معطفاً، ويسحبها من شعرها.