سجّله خلال ست ثوانٍ فقط.. شاهد "أسرع هدف دولي" بتاريخ كرة القدم

وكان الهدف أسرع من الهدف الذي سجله لوكاس بودولسكي لألمانيا في شباك الإكوادور عام 2013، عندما استخلص الكرة من أحد المدافعين وأسكنها في الشباك بعد سبع ثوانٍ من صفارة البداية.