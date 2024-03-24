سجّله خلال ست ثوانٍ فقط.. شاهد "أسرع هدف دولي" بتاريخ كرة القدم

سجّل كريستوف بومغارتنر هدفًا لمنتخب النمسا، بعد ست ثوانٍ فقط من البداية في الفوز 2- صفر على سلوفاكيا وديًّا، السبت، ليكون أسرع هدف في مباراة دولية، حسب وكالة "رويترز".
وانطلق بومغارتنر (24 عامًا) من دائرة وسط الملعب، وتجاوز ثلاثة لاعبين من الفريق المنافس، ثم سدد كرة منخفضة من خارج منطقة الجزاء وجدت طريقها إلى داخل الشباك.
وأصاب الهدف جماهير سلوفاكيا بالذهول؛ بينما انطلقت احتفالات مشجعي منتخب النمسا في استاد تيهلني بولي في براتيسلافا بالهدف، مع احتفال بومغارتنر وسط زملائه بالمنتخب.
وقال "بومغارتنر": "قمنا بهذه المناورة من قبل، المخاطرة بالانطلاق سريعًا منذ البداية. بصورة ما نجح تسلسل الخطوات".
وكان الهدف أسرع من الهدف الذي سجله لوكاس بودولسكي لألمانيا في شباك الإكوادور عام 2013، عندما استخلص الكرة من أحد المدافعين وأسكنها في الشباك بعد سبع ثوانٍ من صفارة البداية.
وحسم البديل، أندرياس فيمان، الفوزَ بتسديدة هزت الشباك قبل ثماني دقائق على النهاية.
وتلعب النمسا أمام تركيا وصربيا وسويسرا وديًّا استعدادًا لبطولة أوروبا. وتُوَاجه النمسا منتخبات فرنسا وهولندا، وإما بولندا أو ويلز بدور المجموعات بالبطولة القارية التي تقام في ألمانيا.