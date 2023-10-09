بالفيديو.. صاروخ إسرائيلي يفاجئ صحفي "بي بي سي" في غزة

وشنت "إسرائيل" ضربات جوية وقصفًا عنيفًا على أبراج سكنية وأنفاق ومسجد ومنازل لقادة في حماس في قطاع غزة، وهي هجمات أودت بحياة 493 فلسطينيًّا وإصابة 2751 بجروح متنوعة، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.