بالفيديو.. صاروخ إسرائيلي يفاجئ صحفي "بي بي سي" في غزة
كشف فيديو عن لحظة صادمة، لجأ فيها فريق مراسلي هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى الاختباء، حينما فاجأتهم صواريخ إسرائيلية، ودمرت مبنىً مجاورًا لموقع الصحفيين.
ودمّرت الغارة الصاروخية الإسرائيلية مبنى بالقرب من مقر بعثة صحفيي "بي بي سي"، حين كان الفريق يستعد لتقديم تغطية حية.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يُظهر الفيديو كيف نصب الفريق كاميرات التصوير، وبدأوا الاستعداد للنقل المباشر؛ لكن الصواريخ فاجأتهم؛ مما اضطرهم إلى الهرب إلى الداخل.
كما ظهر في الفيديو آثار القصف المكثف، وانهيار المبنى المجاور وتصاعد سحابة الأتربة والغبار.
وحسب الصحيفة؛ فإن انفجارًا ثانيًا، أوقف تقريرًا حيًّا آخر للمراسلين.
وشنت "إسرائيل" ضربات جوية وقصفًا عنيفًا على أبراج سكنية وأنفاق ومسجد ومنازل لقادة في حماس في قطاع غزة، وهي هجمات أودت بحياة 493 فلسطينيًّا وإصابة 2751 بجروح متنوعة، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.