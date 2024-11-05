في الانتخابات الأمريكية فقط.. 5 مرشحين فازوا بالرئاسة رغم خسارة "تصويت الشعب"

وتحصل كل ولاية على عدد معين من أصوات المجمع الانتخابي بناء على عدد سكانها، والعدد الإجمالي لأصوات المجمع الانتخابي هو 538 صوتًا؛ وبالتالي يكون الفائز هو المرشح الذي يفوز بـ270 صوتًا أو أكثر.