صراخ وكثير من الدماء في ليلة مرعبة بأمريكا.. احذر "حيلة الطاهي"!

وقد طارد عدد من المارة المهاجم الذي تم لاحقاً توقيفه من قبل عناصر الشرطة، ووصفته الشرطة بأنه رجل لاتيني في الثلاثينات، ولا ينحدر على الأرجح من المدينة، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز عربية".