هل تملك بعض هذه الصفات؟.. خبيرة أمريكية: 13 صفة تؤكد أنك قوي الشخصية

4- على استعداد للتغيير عند الحاجة: على الرغم من ثقة القوي بنفسه إلا أنه يعرف أنه ليس "فوق" التغيير اعتمادًا على الموقف. على سبيل المثال: إذا كان شخص ما يشعر بالقلق أو عدم الارتياح في موقف اجتماعي، يضم الكثير من الأشخاص، فقد يفكر في اختيار أنشطة أقل انفتاحًا، وتضم عددًا أقل من الأشخاص.