فيديو يرصد الأضرار التي لحقت بقاعدة "نيفاتيم" الإسرائيلية من جراء الصواريخ الإيرانية

ومن جانب آخر، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانييل هاغاري إن الصواريخ الباليستية الإيرانية التي وصلت إلى إسرائيل سقطت على القاعدة الجوية الواقعة في جنوب إسرائيل، وتسببت فقط في أضرار هيكلية طفيفة.