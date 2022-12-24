الكويت.. وزارة الصحة تنفي إلغاء "الفصل بين الرجال والنساء"

وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها بموقع "تويتر"، إن "منهجية تقديم الخدمة الصحية لم يطرأ عليها أي تغيير"، نافية كل ما يتم تداوله عن إلغاء الفصل في تقديم الخدمة الصحية للرجال والنساء، وتلتزم جميع المؤسسات العلاجية بصون وحماية وحفظ حق المريض في الخصوصية، وسرية المعلومات المتعلقة به، وفقاً لـ"بيان" الوزارة.