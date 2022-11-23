اعتقال نجل وزيرة روسية بعد أن هدّد بقتل زملائه بالمدرسة

ووفقاً لتلاميذ وأولياء الأمور بالمدرسة التي تنتمي إلى مدارس النخبة في العاصمة التشوفاشية، نشر روبرت وهو طالب في الصف العاشر (15 - 16 عاماً تقريبا)، عدة مقاطع فيديو بمشاهد دموية على قناة "تليغرام" الخاصة به، وهدّد بقتل زملائه يوم 25 نوفمبر، وفقاً لموقع "روسيا اليوم".