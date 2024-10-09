"إعصار ميلتون يهدد فلوريدا: بايدن يدعو للإخلاء وتفاقم الصراع السياسي مع ترامب"

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن تحذيرًا صارمًا لسكان المناطق التي تقع على مسار الإعصار، داعيًا إلى الإخلاء الفوري. وقال بايدن في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض: "هذا ليس وقت المجازفة. إنها مسألة حياة أو موت، ويجب الإخلاء فورًا. الوقت ينفد، وليس هناك مجال للتأجيل." وأضاف أن الاستجابة الفدرالية ستكون جاهزة بالكامل لمساعدة الولاية في التعافي بعد الإعصار، مشددًا على أن الحكومة الفدرالية مستعدة لتقديم كل ما يلزم لضمان سلامة السكان.