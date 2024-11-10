توابع انتصار "ترامب".. "بيتكوين" تتجاوز حاجز 80 ألف دولار لأول مرة في تاريخها

تجاوزت عملة "بيتكوين"، أكبر العملات المشفرة في العالم، حاجز 80 ألف دولار لأول مرة في تاريخها، مدفوعة بتوقعات إيجابية حول فوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الانتخابات الاميريكية ، حيث تعهد بدعم قطاع الأصول الرقمية.
ووفقاً لبيانات السوق الصادرة اليوم وصلت البيتكوين إلى مستوى 80,092 دولارًا، وهو رقم قياسي لم تبلغه سابقاً.
ويأتي هذا الارتفاع التاريخي بعد سلسلة من المكاسب التي حققتها العملة على مدار الأسابيع الماضية، مما عزز الثقة بين المستثمرين في استقرار البيتكوين كأصل مالي.
إلى جانب البيتكوين، شهدت العملات المشفرة الأصغر مثل "كاردانو" و"دوج كوين"، ارتفاعاً ملحوظاً، ما يعكس ازدياد الطلب على الأصول الرقمية كخيار استثماري.
يأتي هذا فيما يشير خبراء إلى أن دعم شخصيات سياسية بارزة لقطاع الأصول الرقمية، بما في ذلك تعهدات ترامب الأخيرة، قد يلعب دوراً كبيراً في تعزيز الثقة لدى المستثمرين، وبالتالي دفع أسواق العملات الرقمية إلى مستويات غير مسبوقة وفق ما ذكرته سكاي نيوز عربية.