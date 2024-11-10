توابع انتصار "ترامب".. "بيتكوين" تتجاوز حاجز 80 ألف دولار لأول مرة في تاريخها

يأتي هذا فيما يشير خبراء إلى أن دعم شخصيات سياسية بارزة لقطاع الأصول الرقمية، بما في ذلك تعهدات ترامب الأخيرة، قد يلعب دوراً كبيراً في تعزيز الثقة لدى المستثمرين، وبالتالي دفع أسواق العملات الرقمية إلى مستويات غير مسبوقة وفق ما ذكرته سكاي نيوز عربية.