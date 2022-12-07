بعد مشاجرة عنيفة مع مشجع جزائري.. "إيتو" يقدم اعتذاره: "فقدت أعصابي"

ونشر الرجل، الذي تعرض للاعتداء، واسمه سعيد مأموني من الجزائر، مقطع فيديو على "يوتيوب" أظهر تعرضه لكدمات، وقال إنه تقدم ببلاغ إلى الشرطة. وأضاف: "السبب في الاعتداء أنني سألته عن (بكاري) جاساما، وهل دفعت الكاميرون رشوة له". وكان جاساما قد أدار مباراة العودة بين الجزائر والكاميرون في الدور الأخير لكأس العالم، لتفوز الكاميرون وتتأهل إلى النهائيات في قطر، وسط احتجاجات من لاعبي ومشجعي الجزائر ضد قرارات الحكم.