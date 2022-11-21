الكويت.. محكمة التمييز تقضي بإعدام قاتل شقيقته

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، تتلخص الواقعة عندما ورد بلاغ إلى عمليات وزارة الداخلية، من قبل ذوي فتاة، يفيد عن وقوع جريمة قتل داخل المنزل، وعلى الفور توجه رجال الأمن والمسعفون إلى المكان، حيث وجدوا فتاة جاثمة على الأرض وغارقة في دمائها، بسبب جرح ناتج عن نحر في الرقبة، وخلال وجودهم، تقدم رجل إلى الأمنيين، اتضح أنه شقيقها، وقال "أنا ذبحتها"، وسلّمهم أداة الجريمة (سكين).