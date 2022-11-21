الكويت.. محكمة التمييز تقضي بإعدام قاتل شقيقته

قضت محكمة التمييز الكويتية، بإعدام قاتل شقيقته نحراً في منطقة تيماء بالكويت، والذي سلّم نفسه لرجال الأمن في موقع الجريمة.
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، تتلخص الواقعة عندما ورد بلاغ إلى عمليات وزارة الداخلية، من قبل ذوي فتاة، يفيد عن وقوع جريمة قتل داخل المنزل، وعلى الفور توجه رجال الأمن والمسعفون إلى المكان، حيث وجدوا فتاة جاثمة على الأرض وغارقة في دمائها، بسبب جرح ناتج عن نحر في الرقبة، وخلال وجودهم، تقدم رجل إلى الأمنيين، اتضح أنه شقيقها، وقال "أنا ذبحتها"، وسلّمهم أداة الجريمة (سكين).
وبالتحقيق مع ذوي المجني عليها، أفادوا بأن القاتل احتجز الضحية داخل المنزل لأكثر من شهر بسبب خلافات بينهما، قبل أن يقدم على فعلته، وبمواجهة المتهم من قِبل وكيل النيابة في منزل أسرته في منطقة تيماء اعترف بقتله شقيقته، التي احتجزها لأكثر من شهر، بنحرها بواسطة سكين، وسلمهم أداة الجريمة، وجرى توقيفه لاستكمال الإجراءات اللازمة وإحالته إلى المحكمة.