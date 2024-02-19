بالصور: مرحبًا بكم في المكان الأكثر اكتظاظًا على وجه الأرض.. رفح على شفا الهاوية

ويتكدس نحو مليون ونصف المليون نازح في رفح التي تقع على الحدود المصرية، وهو ما يمثل نحو نصف إجمالي سكان غزة. ويخشى مئات الآلاف من هؤلاء النازحين من خطر الموت الذي يتهددهم في حال قررت إسرائيل مهاجمة المنطقة للقضاء على حماس، بحسب تعبير المسؤولين الإسرائيليين.