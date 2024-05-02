بخاتم ولعبة أطفال.. كشف هوية مراهقة أمريكية عُثِر على رفاتها بعد 34 عامًا من قتلها

وعلمت الشرطة أيضًا أنها وُلدت في 20 أبريل 1953، وكانت الطفلة الوحيدة لوالديها، اللذيْن تُوفيا، وكشفت وثائق والديها أنها نشأت في بروكلين والتحقت بمدرسة كاثوليكية، وربما تزوجت بسن صغيرة، وهو أمر لم يكن غريبًا في ذلك الوقت، واشتبهوا في أن لعبة الجندي لها علاقة بكونها حاملًا أو أمًّا.