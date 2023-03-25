على طريقة البطولات الكبرى.. قرية مصرية تستعين بنجار لتصميم "الفار" لدورة رمضانية

وقال: الدورة يشارك فيها 24 فريقًا مقسمة على 8 مجموعات، كل مجموعة 3 فِرَق من قرى مركز دكرنس بالدقهلية، يصعد الفريق الأول والثاني من كل مجموعة حتى دور الـ16، فتكون المباريات إقصائية، وتستمر الدورة حتى تحديد الفريق الأول الفائز بالدورة والوصيف له.