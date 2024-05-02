السويد تسمح بفعالية جديدة لحرق القرآن في ميدان غوستاف أدولف بمالمو

في وقت سابق، ذكرت قناة SVT أن الشرطة السويدية تلقت طلبًا آخر لتنفيذ فعالية تتعلق بحرق القرآن في 3 مايو، أي قبل يوم واحد من بدء مسابقة يوروفيجن.