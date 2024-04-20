المغرب.. قتل "كلب شرس" لإنقاذ فتاة قاصر من الخطف والاغتصاب

وفي المقابل: سارعت الفرقة الأمنية إلى قتل الكلب الذي أصاب أحد عناصرها بجروح، وذلك قبل أن تتمكّن من شلّ حركة المشتبه فيه والسيطرة عليه، وحجز الأسلحة البيضاء التي كانت بحوزته -طبقًا للموقع- وإنقاذ القاصر.