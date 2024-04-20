المغرب.. قتل "كلب شرس" لإنقاذ فتاة قاصر من الخطف والاغتصاب

حوّلت السلطاتُ الأمنية المغربية، الجمعة، مشتبهًا به إلى النيابة العامة بعد أنْ حاول اختطاف واغتصاب فتاة قاصر باستخدام سلاح أبيض وكلب شرس؛ حسب وسائل إعلام محلية.
وتمكّن رجال الأمن من إنقاذ فتاة مراهقة في المغرب عقب إقدام أحد الأشخاص على محاولة اختطافها بالقوة تحت الإكراه والتهديد بالسلاح الأبيض بقصد اغتصابها؛ حسب موقع "هسبريس" المحلي.
وفي التفاصيل: تلقّى الدركُ الملكي المغربي اتصالًا من امرأة في بلدة "أولاد أفرج" بمدينة الجديدة، تستغيث بهم لإنقاذ ابنتها القاصر من مشتبه فيه حاول اختطافها واغتصابها ليلًا باستخدام سلاح أبيض وكلب شرس.
وذكر مصدر أمني للموقع المغربي ذاته، أن فرقة من عناصر الدرك انتقلت على الفور إلى مكان الواقعة لإنقاذ الفتاة المراهقة، بَيْدَ أن المشتبه فيه هاجمهم بالسلاح الأبيض وأطلق عليهم كلبه.
وفي المقابل: سارعت الفرقة الأمنية إلى قتل الكلب الذي أصاب أحد عناصرها بجروح، وذلك قبل أن تتمكّن من شلّ حركة المشتبه فيه والسيطرة عليه، وحجز الأسلحة البيضاء التي كانت بحوزته -طبقًا للموقع- وإنقاذ القاصر.
وعقب ذلك جرى اقتيادُ المتهم إلى مركز الدرك الملكي للاستماع إلى أقواله بخصوص علاقته بالحادث وملابسات ارتكابه.
كما استمعت النيابة العامة المختصّة إلى أقوال المراهقة بحضور ولي أمرها.