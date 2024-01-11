أسوأها أن تتمزّق الطائرة.. 3 احتمالات خطيرة تحدث إذا انفتح ثقب في بدن طائرة بالسماء

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن خبراء قولهم: إن الحادث الذي وقع، الجمعة، كان من الممكن أن يكون أسوأ بكثير لو كانت الطائرة وصلت بالفعل إلى ارتفاعها الأعلى؛ حيث كان من الممكن أن يحدث تخفيف الضغط بقوة أكبر بكثير، وكان من الممكن أن يُسحب الركاب إلى خارج الطائرة.