بعد فشل الحقنة المميتة.. محكمة أمريكية تجيز أول عملية إعدام بغاز النيتروجين

وكان من المقرر إعدامه بالحقنة المميتة في 17 نوفمبر 2022، إلا أنه رفع دعوى قضائية ضد إدارة الإصلاح في ولاية ألاباما، زاعمًا أن تاريخ الولاية الحديث من الإعدامات الفاشلة باستخدام الحقنة المميتة يعني أنه من المحتمل أن يتعرض إلى عقوبة قاسية وغير عادية.