تتميز بأنها صديقة للبيئة.. علماء روس وصينيون يبتكرون مواد لمكافحة جفاف التربة

وأضاف: "هذه البوليميرات تتمتع بقدرات عالية على التكيف البيئي، وتعتبر مناسبة للاستخدام مع التربة الحامضية والأخرى القلوية، كما أن استخدامها سيساعد على تحسين البنية المسامية للتربة، وكذلك تحسين مقاومة النباتات للجفاف، مؤكدًا أن صناعة هذه البوليميرات ستحل مشكلة التخلص من الفضلات في مزارع تربية الحيوانات الكبيرة.