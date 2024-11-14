تتميز بأنها صديقة للبيئة.. علماء روس وصينيون يبتكرون مواد لمكافحة جفاف التربة

ابتكر علماء روس وصينيون مواد "بوليمرية" جديدة لمكافحة جفاف التربة، تزيد من قدرتها على الاحتفاظ بالمياه، ومواجهة نقص الرطوبة في التربة، وتزيد في الوقت نفسه من قدرتها على الاحتفاظ بالمياه بمقدار مرتين إلى ثلاث مرات، مما يجعلها تواجه الجفاف، وهو ما يفيد المناطق القاحلة.
وأوضح رئيس قسم علوم البيئة التطبيقية في جامعة بطرسبورغ الحكومية الروسية البروفيسور يفغيني أباكوموف أن هذه البوليمرات المستخرجة من مخلفات الأبقار تساعد النباتات على الاحتفاظ بالرطوبة في الظروف الجافة، وبالتالي تعزيز نموها وبقائها، في ظل استخدامها بشكل واسع في المجال الزراعي حاليًا.
وقال: "تم تطوير هذه البوليميرات لتصبح صديقة للبيئة، من خلال مادة Lignocellulose الموجودة بوفرة في تلك المخلفات، وأن هذه المادة تثري التربة بالعناصر المفيدة للاحتفاظ بالرطوبة، ولهذا يمكن استعمال البوليميرات الجديدة بشكل فعال في الزراعة".
وأضاف: "هذه البوليميرات تتمتع بقدرات عالية على التكيف البيئي، وتعتبر مناسبة للاستخدام مع التربة الحامضية والأخرى القلوية، كما أن استخدامها سيساعد على تحسين البنية المسامية للتربة، وكذلك تحسين مقاومة النباتات للجفاف، مؤكدًا أن صناعة هذه البوليميرات ستحل مشكلة التخلص من الفضلات في مزارع تربية الحيوانات الكبيرة.