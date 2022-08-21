علماء يتوصلون لطريقة اقتصادية لتدمير المواد الكيميائية إلى الأبد

ووجد مجموعة من الكيميائيين من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وجامعة نورث وسترن والصين أن خليطًا من هيدروكسيد الصوديوم، وهو مادة كيميائية تستخدم في الغسول، ومذيب عضوي يسمى ثنائي ميثيل سلفوكسيد كان فعالًا في تحطيم مجموعة فرعية كبيرة من هذه المواد الكيميائية، المعروفة باسم الأحماض الكربوكسيلية البيرفلورية.