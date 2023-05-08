"من طيار إلى طيار".. فيديو بالطائرة من النجم الأمريكي لتهنئة الملك تشارلز

وحسب "سكاي نيوز عربية"، هنّأ كروز الملك تشارلز بالتتويج، وقال في الفيديو ممازحًا: "من طيار إلى طيار، جلالة الملك، يمكنك أن تكون طيارًا ضمن سربي في أي وقت".