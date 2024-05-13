داخل سخان للماء تمهيدًا لتهريبها للخارج.. الأمن اللبناني يحبط تهريب كمية ضخمة من الكبتاجون

وأفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنها تمكنت من تحديد هوية أحد أفراد شبكة كانت تقوم بالتحضير للعملية تهريب مخدرات داخل سخان مياه إلى خارج الأراضي اللبنانية من خلال معبر المصنع في البقاع، واستدراجه وتوقيفه بكمين محكم وضبط السخان، ويدعى: أ. م. (مواليد عام 2000، عراقي)".