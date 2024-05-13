داخل سخان للماء تمهيدًا لتهريبها للخارج.. الأمن اللبناني يحبط تهريب كمية ضخمة من الكبتاجون

أعلنت الأجهزة الأمنية في لبنان إحباط عملية لتهريب كمية ضخمة من الكبتاجون كانت مخبأة في سخان للماء بعملية نوعية.
وأفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنها تمكنت من تحديد هوية أحد أفراد شبكة كانت تقوم بالتحضير للعملية تهريب مخدرات داخل سخان مياه إلى خارج الأراضي اللبنانية من خلال معبر المصنع في البقاع، واستدراجه وتوقيفه بكمين محكم وضبط السخان، ويدعى: أ. م. (مواليد عام 2000، عراقي)".
وذكر البيان وفق "روسيا اليوم" أنه "بتفتيش سخان المياه تم ضبط حوالي 600 ألف حبة كبتاجون مخبأة بطريقة احترافية في داخله.
وفي سياق التحقيق، تم توقيف أحد المتورطين بتحويل الأموال إلى الشبكة ويدعى: س. ع. (مواليد عام 1998، سوري)".