فيديو لحظة انفجار إسطنبول.. هذا ما كشفته الكاميرا الأمنية

أظهرت كاميرا أمنية مثبّتة في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول، لحظة الانفجار الذي أوقع عددًا من القتلى والجرحى.
ويظهر في مقطع الفيديو أن الانفجار وقع في جانب من الشارع، بينما يسير المارّة على الرصيف التجاري في المنطقة المليئة بالمطاعم والمحال التجارية.
من جانبه كشف حاكم إسطنبول في تغريدة على "تويتر"، أن انفجار تقسيم خلّف عددًا من القتلى والجرحى.
وأظهرت صور فوضى في الشارع، بينما هرعت قوات الأمن والدفاع المدني وسيارات إسعاف إلى المكان.
ولم يرد على الفور مزيد من التفاصيل عن الحادث؛ حسب "سكاي نيوز عربية".