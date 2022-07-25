فيديو صادم.. هذه نهاية مضايقة الحيوانات في الحديقة

وبعدها تحركت الفتاة حول السياج نحو مكان يبدو كأنه مخرج من بيت القرود، لكن قردين تتبعا الفتاة، وأمسك أحدهما بخصلة من شعرها، ثم عاونه الآخر بينما صرخت الفتاة وتمكنت من تخليص نفسها منهما.