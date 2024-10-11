ابتكار أقراص مغناطيسية لتحفيز الدماغ.. دون "جراحة" أو "تعديل وراثي"

وأوضح معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الأمريكي، أن باحثين تمكّنوا من تطوير هذه الأجهزة، التي قد تُحدث ثورةً في مجال البحوث الطبية الحيوية، وما يؤهلها للاستخدام السريري المحتمل على البشر قريبًا.