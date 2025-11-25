علماء: مذنب جديد يقترب من الأرض ويُرصد مطلع يناير

أفاد علماء فلك بأن سطوع المذنب 24P/Schaumasse يزداد بسرعة مع اقترابه من الشمس، ومن المرجّح أن يكون مرئيًا باستخدام المنظار في أوائل يناير المقبل.
وأوضح خبراء من الشبكة الدولية للتلسكوبات البصرية في معهد كيلديش للرياضيات التطبيقية، التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن المذنب سيقترب من الأرض في 4 يناير 2026، على مسافة نحو 90 مليون كيلومتر، أي قبل أربعة أيام من وصوله إلى أقرب نقطة له من الشمس.
ويعود اكتشاف المذنب إلى عالم الفلك الفرنسي ألكسندر شوماس عام 1911، وينتمي إلى عائلة المشتري، حيث يتأثر مداره بشكل كبير بجاذبية هذا الكوكب.
وبيّن العلماء أن سطوع المذنب قد يصل إلى القدر الثامن، مما يجعله مرئيًا في السماء المظلمة حتى باستخدام المنظار، خاصة أنه بات أكثر سطوعًا وأكبر حجمًا بشكل ملحوظ، ومن المتوقع أن يزداد بريقه بسرعة خلال الأسابيع المقبلة، وصولًا إلى الحضيض الشمسي في يناير.
يُذكر أن المذنبات قصيرة الفترة عادةً ما تبلغ ذروة سطوعها في مواقع بعيدة نسبيًا عن الشمس، مما يجعلها مناسبة للرصد.