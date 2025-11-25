علماء: مذنب جديد يقترب من الأرض ويُرصد مطلع يناير

وبيّن العلماء أن سطوع المذنب قد يصل إلى القدر الثامن، مما يجعله مرئيًا في السماء المظلمة حتى باستخدام المنظار، خاصة أنه بات أكثر سطوعًا وأكبر حجمًا بشكل ملحوظ، ومن المتوقع أن يزداد بريقه بسرعة خلال الأسابيع المقبلة، وصولًا إلى الحضيض الشمسي في يناير.