بعد انسحاب بايدن.. ترامب يكبد هاريس أول خسارة

الاستطلاع الأول، الذي أجري بواسطة "أون بوينت بولتيكس" و"سوشال ريسيرش"، أشار إلى أن 51% من المستطلعين يفضلون التصويت لترامب؛ بينما حصلت هاريس على 43% من الأصوات، و6% لم يعربوا عن ثقتهم في أي من المرشحين، حسب "سكاي نيوز عربية".