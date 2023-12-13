"تسلا" تستدعي مليونَيْ سيارة بسبب خلل "السائق الآلي"

وقالت تسلا: إنها سترسل تحديثًا للبرنامج لإصلاح المشكلة، مشيرة إلى أنه سيتمّ التحديث تلقائيًّا، ولا يتطلّب زيارة أحد الوكلاء أو مركز صيانة، ولكن لا يزال الأمر يشار إليه من قبل الجهة المنظمة على أنه استدعاء.