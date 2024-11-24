بعد إطلاق شركة للذكاء الاصطناعي.. إيلون ماسك يصبح أغنى شخص في التاريخ

أصبح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أغنى رجل في العالم على الإطلاق، بعد أن ارتفعت ثروته إلى 348 مليار دولار؛ وفقًا لمؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات.