على طريقة طائرات "كاميكازي".. شاهد ما فعلته مدرعة روسية بموقع أوكراني محصّن

وأضاف الضابط: "على بعد حوالى 300 متر من العدو، قمنا بتوجيه الناقلة نحو موقع محدد، وقفزنا منها، لنعود إلى المؤخرة. بقيت للمراقبة، وبعد أن اقتربت العربة مباشرة من مواقع العدو، بمساعدة التحكم اللاسلكي، تم تفجير العبوات الناسفة".