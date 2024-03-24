إصابة العشرات بمهرجان هندوسي.. شاهد معركة الأفيال وسط الحشود

كشف مقطع فيديو عن لحظات صادمة يتقاتل فيها فيلان مع بعضهما، قبل أن يهاجما حشدًا كبيرًا من الأشخاص أثناء مهرجان ديني هندي؛ مما أدى إلى إصابة العشرات من الجمهور.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تجمّع الآلاف من المصلين في معبد ثاراكال الهندوسي؛ للمشاركة في موكب ديني في مدينة ثريسور في ولاية كيرالا بجنوب الهند.
لكن الفيل الأكبر سنًّا المسمى "جوروفايور" أصبح مضطربًا وهاجم فيلًا آخر يسمى "بوتوبالي"، وبدأ الفيلان في الشجار قبل أن يندفعا وسط الحشود المتجمعة.
ونجا شخص يدعى ماهوت سريكومار، 53 عامًا، بأعجوبة من ثلاث محاولات من قِبَل الحيوان لمهاجمته. وقد أصيب وتم نقله إلى مستشفى؛ حسب موقع "روسيا اليوم".
وأظهر الفيديو أحدَ الفيلة وهو يندفع نحو الآخر بينما تتشابك أنيابهما في معركة شرسة، وبدأت الحشود بالفرار من المكان، لكن مسؤولين قالوا إن "العشرات من الحاضرين أصيبوا عندما حاولوا الفرار؛ حيث سقطوا عندما اندفعت الأفيال نحوهم".
وأضاف المسؤولون أنه "تم القبض على الفيلين الهائجين، والسيطرة عليهما".
ويوجد في شبه القارة الهندية ما لا يقل عن 30 ألف فيل بري، أي أكثر من أي دولة أخرى ونحو 60% من إجمالي عدد الأفيال الآسيوية في العالم.
ويتم احتجاز العديد من الأفيال في الأسر في الهند، ليتم استخدامها في المناسبات الدينية وحفلات الزفاف.