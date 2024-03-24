إصابة العشرات بمهرجان هندوسي.. شاهد معركة الأفيال وسط الحشود

وأظهر الفيديو أحدَ الفيلة وهو يندفع نحو الآخر بينما تتشابك أنيابهما في معركة شرسة، وبدأت الحشود بالفرار من المكان، لكن مسؤولين قالوا إن "العشرات من الحاضرين أصيبوا عندما حاولوا الفرار؛ حيث سقطوا عندما اندفعت الأفيال نحوهم".