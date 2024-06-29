"نسيتها وحلّقت".. هذا ما حدث لامرأة على كرسيها المتحرّك على مَدْرَج المطار

ووفق الصحيفة، اضطرت "وير"؛ إلى الانتظار بقية اليوم في المطار لإعادة حجز رحلتها على طائرة أخرى، حيث وصلت إلى أدنبره في الساعة 10 مساءً بعد الوقت المحدّد للحدث الذي كانت سافرت من أجل أن تشارك فيه.