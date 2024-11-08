بالصور: "تأثير ترامب" الفوري.. عدد المهاجرين غير الشرعيين على الحدود يتقلص إلى النصف

وشهدت قوافل المهاجرين غير الشرعيين، الذين اعتادوا التسلل إلى الولايات المتحدة عبر الحدود مع المكسيك، انخفاضًا غير معتاد في الأعداد في اليومَيْن الأخيرَيْن في ظل التخوف مما تحمله فترة "ترامب" الرئاسية القادمة، المنتظر تنصيبه رسميًّا يوم 20 يناير 2025.